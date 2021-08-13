Россиян предупредили о новой климатической эпохе

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с RT назвал сроки начала новой климатической эпохи.

По словам специалиста, процесс начнется после 2035 года.

"Четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период", — заявил он.

Синоптик подчеркнул, что люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климатических условий, которые при этом не окажут критического влияния на их жизнь, сообщает РИА Новости.