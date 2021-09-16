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Россиян предупредили о еще большем похолодании

16 сентября 2021 10:59
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Россиян предупредили о еще большем похолодании

В европейской части России установилась характерная для второй половины зимы погода, однако это только начало, рассказал в беседе с "Ura.ru" руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов.

"Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается", – пояснил метеоролог.

По его словам, причиной резкой смены погоды стал усиливающийся над архипелагом Шпицберген антициклон, спровоцировавший ультраполярный процесс.

Так, в предстоящие выходные на Урале, в Тюменской и Омской областях воздух в дневные часы прогреется максимум до шести-девяти градусов. Затем эти температуры настигнут европейскую часть страны, заключил Шувалов.

Ранее эксперт спрогнозировал "глубокую холодную яму" в Центральном федеральном округе, которая предполагает погоду с температурой на два-четыре градуса ниже нормы, сообщает РИА Новости.

Теги: погода прогноз погоды

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