Я нашел ошибку
Главные новости:
С 06:00 до 16:00 26 февраля.
Во время массовой гонки «Лыжня России» в Самаре будет ограничено движение транспорта
самарскими таможенниками, выявлена партия товара в количестве 106 единиц, маркированная товарным знаком «LOUIS VUITTON».
Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле контрафактный «LOUIS VUITTON»
россиян ожидают аномально теплые пять дней
Россиян ожидают аномально теплые несколько дней
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
Автоэксперт рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах
Автоэксперт рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах
Самарские отработали действия по ликвидации возможных нештатных ситуаций на объектах в период паводка
Самарские отработали действия по ликвидации возможных нештатных ситуаций на объектах в период паводка
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Грузия решительно отказалась поддержать санкции Запада против России
Грузия отказалась поддержать санкции Запада против России
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.93
6.51
EUR 97.77
6.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Россиян ожидают аномально теплые несколько дней

25 февраля 2022 14:00
124
россиян ожидают аномально теплые пять дней

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на всей территории РФ в ближайшие пять дней ожидается аномально теплая погода, пишет ТАСС.

Особенно тепло будет в Западной Сибири, Красноярском крае и на Чукотке, указал специалист.

До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы.

В европейской части аномалии будут плюс 4−5 градусов, в Западной Сибири, Красноярском крае — на плюс 8 градусов, а самые крупные аномалии — на Чукотке, уточнил метеоролог.

На полуострове температура будет выше нормы сразу на 12−16 градусов, дневные температуры ожидаются в районе минус 4−5 градусов.

23 февраля сообщалось, что температура в Москве и области достигла максимума с начала года. По данным Гидрометцентра, в Серпухове Московской области зафиксировали 5,7 градуса, а в центре Москвы — 5,6 градуса.

Как отметил ведущий специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, февраль 2022 года входит в десятку самых теплых за последние 74 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
121
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
168
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
262
Дмитрий Азаров отметил, что в нынешних условиях жители Донбасса оказались под колоссальной агрессией.
24 февраля 2022  16:57
Секретарь реготделения "ЕР" Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса
992
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
24 февраля 2022  14:02
Дмитрий Азаров проверил готовность пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
923
Весь список