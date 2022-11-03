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Российские студенты посоревнуются в сборе вторсырья ко Дню вторичной переработки

3 ноября 2022 10:35
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Российские студенты посоревнуются в сборе вторсырья ко Дню вторичной переработки

Программа Движения ЭКА «Зеленые вузы России» запустила Всероссийские дни единых действий «RecycleIt» – ежегодную студенческую акцию по сбору вторсырья. Три команды-победителя акции получат призы, а все участники – электронные сертификаты. Конкурс приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки и продлится до 27 ноября.

Чтобы принять участие в «RecycleIt», необходимо:

  1. Собрать команду от 3-х до 10 человек и зарегистрировать ее на сайте акции.

  2. Выбрать формат участия: командный или индивидуальный.

  3. Организовать и провести акцию по приему вторсырья в период с 7 по 27 ноября 2022 года.

  4. Опубликовать в социальных сетях отчет с хештегом #RecycleIt и заполнить отчет.

Командный формат подразумевает, что все участники находятся в одном городе. В нем же организуется и акция по сбору вторсырья.

Индивидуальный формат подразумевает, что члены команды могут находиться в разных городах, собирать и сдавать вторсырье у себя в регионе, фиксируя потом общий результат. В качестве отчета принимается один общий пост от команды, объединяющий все ссылки и информацию о том, сколько человек приняло участие, сколько килограммов вторсырья было сдано на переработку.

«Зеленые вузы России» определят троих победителей конкурса:

  1. Команду, которая собрала наибольшее количество вторсырья в рамках одной или нескольких акций.

  2. Команду, которая собрала наибольшее количество вторсырья в дистанционном формате.

  3. Команду, которая привлекла к своей акции наибольшее количество людей.

Итоги акции организаторы подведут к 30 ноября и опубликуют в сообществе программы «Зеленые вузы России». Трое победителей получат полезные экоподарки от партнеров акции, а все участники – электронные сертификаты.

Подробнее об акции можно почитать на ее сайте. Там же участники найдут карточки с полезными советами по организации сбора вторсырья и чек-лист по подготовке и анонсированию своего мероприятия.

«Наша команда приняла участие в «RecycleIt», и мы стали победителями как команда, собравшая наибольшее количество вторсырья в рамках одной или нескольких акций. Мы собрали более 23 тысяч тонн вторсырья.
 Почему приняли участие? После того, как мы вошли в «Зеленые вузы России», в нашем университете изменилось мировоззрение. Он стал более экологичным, а все мы (и студенты, и преподаватели) стали экологически более грамотными.
 Что нам дала победа? Осознание того, что мы вносим свой, пусть маленький, но вклад в общее дело, в защиту окружающей среды. Ведь только от нас самих зависит наше будущее и будущее наших детей», – рассказывает директор научно-исследовательского института Научно-инновационных технологий и лесного комплекса, доктор географических наук Наталия Яковенко.

Всероссийские Дни единых действий «RecycleIt» проходят уже в шестой раз. За время предыдущих акций к ним присоединилось более 44 000 человек, общими усилиями на переработку была отправлена 121 тонна вторсырья.

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