Росгидромет назвал самую грязную реку в Самарской области

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Стало известная, какая река в Самарской области является самой загрязненной. Эта информация появилась в докладе от Росгидромета о состоянии и загрязнении окружающей среды в России.

По итогам 2021 года самой грязной рекой в регионе оказалась Падовка.

Падовка — река в России, протекает по территории Красноярского, Кинельского и Волжского районов Самарской области. Впадает в Волгу. Длина реки составляет 13 километров, площадь водосборного бассейна — 182 километра.

— В реке обнаружили ухудшение качества воды по показателям зообентоса. Из «слабо загрязненных» этот водоем перешел в разряд «грязных», — следует из доклада Росгидромета.

Зообентос — это беспозвоночные животные (например, пиявки, моллюски, ракообразные, черви, личинки насекомых и другие), обитающие в водоемах на поверхности грунта и в его толще. Одной из главных характеристик зообентоса является плотность (отношение количества организмов к единице занимаемого пространства, то есть определенной площади дна водоема).

Также эта река не отличилась хорошими показателями и по составу, пишет 63.ру:

— Выявлена острая нехватка растворенного в воде кислорода ниже предела. Отклонение нашли в районе поселка Стройкерамика, где находится место спуска сточных вод одного из местных заводов, — говорится в документе.