Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 февраля: аналитика Яндекс Погоды

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 1 февраля, в Самаре будет пасмурно, в течение дня ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит 0°...+1° и сохранится на этом уровне до конца дня. Ветер умеренный, до 4 м/с.

В воскресенье, 2 февраля, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня будет идти снег. Утром температура воздуха составит −1°...0° и сохранится на этом уровне до вечера, а ночью опустится до −2°. Максимальная скорость ветра составит около 5 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +9°С. Высокие показатели также ожидаются в Сочи и Махачкале.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь температура опустится вплоть до −32°С. Но низкие показатели ожидаются также в Красноярске и Омске.