Проект «Посади Лес» предлагает компенсировать свой углеродный след

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Проект «Посади Лес» Движения ЭКА предлагает жителям России, которые этим летом отправятся в отпуск или уже вернулись из поездок, рассчитать и компенсировать свой углеродный след от использования транспорта. Это можно сделать, поддержав посадку деревьев на пострадавших лесных территориях.

Узнать величину своего углеродного следа можно с помощью специального posadiles.ru/calc. Для этого нужно внести данные о перелетах и переездах, а также о расходе топлива и величине пробега личного автомобиля. Калькулятор рассчитает количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации выбросов.

Для погашения CO2-следа на сайте posadiles.ru нужно выбрать рассчитанное количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и получить сертификат-подтверждение.

Молодой лес высадят волонтеры Движения ЭКА осенью 2021 года на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий. Лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за саженцами, повышающий приживаемость молодых деревьев. После посадки сервис вышлет обладателям сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

«Лето – традиционный сезон отпусков, когда люди совершают больше перелетов и переездов. К сожалению, из-за этого увеличивается и объем выбросов парниковых газов в атмосферу от сжигания топлива. Мы предлагаем всем отпускникам максимально сократить свое негативное воздействие на окружающую среду и компенсировать свой СО2-след в несколько кликов», – говорит Руниза Сибгатуллина, координатор проекта «Посади Лес».