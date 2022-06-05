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Поздравление Дмитрия Азарова с Днем эколога 

5 июня 2022 15:19
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые экологи Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Создание благоприятных условий для проживания людей, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов – задача, которая никогда не теряет своей актуальности. Для нашего промышленно развитого, урбанизированного региона она актуальна вдвойне. Поэтому решается она органами государственной власти в тесном взаимодействии с экологами, бизнес-сообществом, надзорными органами, общественными объединениями и некоммерческими организациями, научными и образовательными учреждениями, экспертами в сфере охраны окружающей среды.

Большая работа проводится на территории Самарской области в рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», а также федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Хочу от всего сердца поблагодарить специалистов-экологов, бизнесменов, общественников, волонтеров, неравнодушных граждан — всех, кто сберегает уникальную природу и красоту нашего края, заботится о том, чтобы самарцы были обеспечены чистой водой, дышали чистым воздухом, жили и трудились в благоустроенных городах и селах. От этого зависит наше здоровье, здоровье наших детей, будущее нашей родной губернии. И именно в этом проявляется подлинная любовь к самарской земле, к нашей Родине.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания нашему общему дому – великой России!

Губернатор Самарской области  Д.И.Азаров

 

Фото:   pexels

Теги: Дмитрий Азаров

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