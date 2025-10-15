погода в России переходит в зимний режим

127

Теплая погода не прогнозируется даже в южных регионах России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода в стране переходит в зимний режим.

Синоптик отметил, что уже «практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно». Приморский край оставался единственным регионом, где было 15–18°С тепла, но в ближайшие дни температура там «значительно понизится», уточнил господин Вильфанд.

Сейчас в России наступает период предзимья, отметил глава Гидрометцентра. «Традиционно, с середины октября до 15–20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму»,— сказал он «РИА Новости».

По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве будет 3–5°C, облачно, местами дождь с мокрым снегом, в Подмосковье — 1–6°C. Завтра температура в столице чуть повысится до 5–7°C (по области 2–7°C, возможны небольшие осадки), пишет