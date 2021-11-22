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Победителей конкурса экологической социальной рекламы объявят 27 ноября на форуме «Экологический Форсайт»

22 ноября 2021 17:13
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Работы конкурсантов будут представлены на специальной выставке в день открытия форума.

25-27 ноября в Саратове при поддержке Федерального экологического оператора состоится III Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». Участниками форума традиционно станут представители из разных регионов страны, включая Саратовскую область, Удмуртскую Республику, Пермский край, Республику Башкортостан и другие. 

Организатор форума СГТУ имени Гагарина Ю.А. 27 ноября подведет итоги конкурса экологической социальной рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД», в котором участвуют школьники и студенты в возрасте от 7 до 21 года.

Жюри конкурса рассмотрит творческие работы, посвященные проблемам экологии, утилизации и переработке отходов производства в качестве вторичных ресурсов, по следующим номинациям: плакат, художественная работа (графика, коллаж, аппликация), видеоролик/видеоклип, мультимедийный проект.

Работы конкурсантов будут представлены на специальной выставке в день открытия форума.

25 ноября состоится пленарная сессия Всероссийской научно-практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения» с участием представителей ФГУП «Федеральный экологический оператор», Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Саратовской и Пензенской областям, Общественной палаты Саратовской области, РХТУ им Д.И. Менделеева, СГТУ им. Гагарина Ю.А.

В программе форума Всероссийская научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения» (26 ноября) и Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2021 «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности».

27 ноября участники форума рассмотрят лучшие практики экопросвещения разных категорий населения регионов.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Экология

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