Первая партия батареек, собранных школьниками по проекту «Экозабота», доставлена на переработку

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1 февраля первая партия батареек, собранных школьниками страны в рамках проекта «Экозабота», поступила на переработку на челябинский завод Группы компаний «Мегаполисресурс».

Школьный проект «Экозабота» стартовал в июне 2020 года и стал стратегической платформой экологического и естественно-научного просвещения школьников в рамках национального проекта «Экология». За это время ребята из 3 тыс. школ 30-ти городов России собрали 425 100 батареек общим весом 10,6 тонн.

Среди активных участников проекта – школьники из регионов Приволжского федерального округа.

Проект «Экозабота» в Приволжье поддержан аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В Приволжском округе проект «Экозабота» реализуется в городах Уфа, Белебей (Республика Башкортостан), Ижевск, Камбарка (Удмуртская Республика), Киров, Нижний Новгород, Новочебоксарск (Чувашская Республика), Октябрьский (Республика Башкортостан), Пермь, Саратов, Чебоксары, а также в поселках Мирный (Кировская область) и Михайловский (Саратовская область).

Отметим, что все школы, участвующие в проекте, оборудованы специальными контейнерами для сбора батареек, обеспечены методическими материалами. Каждая школа заключила договор напрямую с переработчиком, который бесплатно забирает наполненные контейнеры на утилизацию.

«Проект «Экозабота», реализуемый на территории РФ, в том числе в ПФО стал важнейшим элементом эковоспитания наших детей, которое, в свою очередь, должно стать неотъемлемой составляющей учебного процесса. Уверена, что проект получит дальнейшее развитие и все больше школьников будут не только правильно утилизировать батарейки, но и перейдут на элементы многоразового использования, те же аккумуляторы, зарядные устройства», – прокомментировала Светлана Васильева, председатель регионального отделения Российского экологического общества, директор БЭФ «Цивилизация».