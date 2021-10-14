«Оздоровление Волги»: первый этап масштабной реконструкции ГОКС завершится в этом году

241

Сточные воды со всей Самары – порядка 600 тысяч кубических метров воды в круглосуточном режиме поступают на городские очистные канализационные сооружения. Здесь проводится механическая и биологическая очистки воды, а также обеззараживание, и именно здесь проводится самая масштабная в истории отрасли реконструкция городских очистных сооружений.

«Впервые с момента ввода в эксплуатацию, если быть точным – с 1974 года, на объекте проходят настолько глобальные изменения. Осуществить такой проект стало возможным благодаря федеральной программе «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» и соинвесторству», - сообщил Владимир Василенко.

Модернизация объекта ведется по двум крупным направлениям.

Первое направление – «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания». Эта станция позволит очищать стоки не химическим способом (использование жидкого хлора), а физическим – ультрафиолет на уровне молекул будет уничтожать патоген. Сегодня станция после прохождения комплекса пусконаладочных работ была сдана в эксплуатацию, и уже к декабрю текущего года начнет свою работу в полном объеме.

Второе направление – «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара производительностью 640 тыс. м3/сут». Этот проект, в свою очередь, также разделен на три этапа.

1-й этап: реконструкция сооружений очистки сточных вод со строительством зданий решеток и песковых бункеров.

После ввода в эксплуатацию автоматических механических решеток основной мусор будет задерживаться, а песок, который поступает со стоками – оставаться в бункерах, промываться и повторно использоваться для благоустройства.

2-й этап: реконструкция сооружений биологической очистки – аэротенков ГОКС со строительством зданий управления и созданием системы автоматической подачи воздуха. На данный момент сточные воды в трех резервуарах подвергаются очистке с помощью различных степеней подачи воздуха. В аэротенки поэтапно подаются воздушные смеси с разной скоростью и силой – в зависимости от жизненного цикла бактерий.

3-й этап: реконструкция сооружений доочистки – в его рамках будут обновлены, так называемые, отстойники, позволяющие снизить количество примесей в воде.

При поступлении стоков на ГОКС будет очищаться не только вода, но и воздух. Приемные камеры со сточными водами и каналы уже изолированы, оснащены приточной вентиляцией. А, начиная с декабря этого года, свою работу начнет установка «ВентЛит» - она предназначена для очистки воздуха от запахов сероводорода и аммиака. Такое оборудование официально относится к наилучшим доступным технологиям, внедряемым в России.

Завершить реконструкцию городских очистных канализационных сооружений планируется к концу 2023 года.

Фото: администрация Самары