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Оранжевый уровень: в регионе 5 класс пожарной опасности лесов.

10 июля 2022 14:46
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ГУ МЧС СО напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в период действия пятого класса и в условиях особого противопожарного режима.

В связи с установившейся жаркой погодой местами в Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов - 4 и 5 класс.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в период действия пятого класса и в условиях особого противопожарного режима.

В настоящее время возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

С начала 2022 года произошло 13 лесных пожаров, из них на землях лесного фонда – 5.

Что необходимо знать:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото из открытых источников

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