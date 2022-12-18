Оранжевый уровень опасности: в регионе ледяной дождь и сильная гололедица

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Внимание! На территории Самарской области продолжается прохождение неблагоприятных погодных явлений. Объявлен «Оранжевый уровень опасности».

На территории области наблюдаются осадки в виде дождя, снега, ледяного дождя.



Коммунальными службами принимаются необходимые меры для обработки дорожного покрытия и тротуаров.



В связи со сложной обстановкой сохраняется высокий риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск получения травм и падений из-за сильной гололедицы.



Главное управление МЧС России по Самарской области просит жителей региона воздержаться от использования личного транспорта 18 и 19 декабря, а также не выходить на улицу 18 декабря без крайней необходимости.



Берегите себя! Будьте осторожны!

Фото: администрация Самары