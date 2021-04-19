Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец устроил в подвале нарколабораторию
Тольяттинец устроил в подвале нарколабораторию
В Самаре пройдет Гала-концерт фестиваля-конкурса НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»
В Самаре пройдет Гала-концерт фестиваля-конкурса «НА САМАРСКОЙ ВОЛНЕ»
Молодёжь Самары поможет привести город в порядок
Молодёжь Самары поможет привести город в порядок
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
В Самарской области отметят Национальный день донора крови
Бывший бухгалтер завода в Самаре похитила более 4 млн рублей
Бывший бухгалтер завода в Самаре похитила более 4 млн рублей
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Более половины россиян готовы пересесть с общественного транспорта на самокаты и гироскутеры
Более половины россиян готовы пересесть с общественного транспорта на самокаты и гироскутеры
Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего
Россияне назвали страны, по которым соскучились больше всего
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра

19 апреля 2021 10:03
143
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с, с сохранением до конца дня и вечером».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области
(846) 337-72-82

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
19 апреля 2021, 12:14
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
С каждым годом новых современных территорий становится все больше не только в крупных городских округах, но и в муниципальных районах области. Благоустройство
86
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
19 апреля 2021, 09:49
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
В начале мая жители Самарской области будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем с 8 по 10 мая включительно. Транспорт
429
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021, 13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
В общей сложности в Красноглинском районе сегодня задействовано более 1000 человек. Благоустройство
693

В центре внимания
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
19 апреля 2021  12:14
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Благоустройство
129
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
19 апреля 2021  10:03
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
Экология
139
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
19 апреля 2021  09:49
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
Транспорт
446
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
694
Сегодня днем на территории стадиона
17 апреля 2021  13:10
Сегодня днем на территории стадиона "Солидарность Арена" можно привиться от коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
811
Весь список