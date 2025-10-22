111

18 октября 2025 года около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана!

Акция прошла в рамках федерального проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек», который на территории Самарской области реализует АНО «Чистые водоёмы». С весны 2024 года в школах и детских садах, а также на общественных площадках Самары и области на постоянной основе проходит сбор пластиковых крышечек. Крышечки после сортировки в экоцентре от засора отправляются на переработку. На вырученные средства закупаются мальки травоядных видов рыб, чтобы выпустить их в Волгу для борьбы с заиливанием и зарастанием дна и пополнения биоразнообразия водоёма.

Всего в проекте принимают участие более 150 школьных и дошкольных учреждений Самары и области, а также организации. За 2 года реализации проекта было собрано порядка 4,5 тонн пластиковых крышечек и выпущено в Волгу 30 000 мальков.

Сбор крышечек продолжается! Любое учреждение, физическое лицо или бизнес может стать участником проекта!