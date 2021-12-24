Около 600 тонн металлолома планируют собрать на архипелаге Новая Земля в 2022 году

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Власти Архангельской области планируют собрать 600 тонн металлолома на архипелаге Новая Земля в 2022 году, продолжая работы по уборке территории Поморья в рамках проекта "Чистая Арктика". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства, передает ТАСС.

"В следующем году работы будут продолжены - предстоит убрать примерно 600 тонн крупногабаритного металлолома. Для его извлечения и перевозки к побережью потребуется привлечение тяжелой техники, данный вопрос решается совместно с Министерством обороны России", - говорится в сообщении.

Фото: ТАСС