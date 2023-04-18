Обстановка с природными пожарами в регионе по состоянию на 18 апреля

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За прошедшие сутки на территории Самарской области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 44 пожара на общей площади более 1,207 га.

Наибольшее их количество зарегистрировано в Красноярском и Кинель-Черкасском районах. В каждом из них произошло по 4 пожара. По 3 пожара зарегистрировано в Кинельском, Челно-Вершинском и Приволжском районах.

Всего с начала года произошло 893 пожара на общей площади более 53 га.

За сутки состоялся один выезд на низовой лесной пожар в 36 квартале Волжского лесничества Самарского участкового лесничества в районе н.п. Курумоч Волжского района. Площадь пожара составила 0,2 га.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан, т.е. каждого из нас.

Поэтому единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.

За нарушение пожарной безопасности на земельных участках в условиях особого противопожарного режима действующим законодательством предусмотрена административная ответственность.

На виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф.

- для граждан - от 5 до 15 тыс. руб.;

- для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. руб.;

- для индивидуальных предпринимателей - от 40 до 60 тыс. руб.;

- для юридических лиц - от 300 до 400 тыс. руб.

Увидев пожар, незамедлительно сообщите о нем на единый телефон пожарных и спасателей «101», или на единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».

Фото: ГУ МЧС СО