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Оба берега Волги весь последний месяц завалены мертвой рыбой

6 августа 2021 10:39
409
Оба берега Волги весь последний месяц завалены мертвой рыбой

Оба берега Волги весь последний месяц, ежедневно завалены мертвой рыбой. Судаками по большей части. За Волгой встречаются и мертвые щуки. Зрелище, достойное фильмов ужасов.

Мальки и рыбины длиной чуть меньше человеческой руки. Разнокалиберные. И в районе замка Гарибальди, и на Проране, и в Гранном, и на берегу Волги от спуска по улице Маяковского до КИНАПа. Жители города называют происходящее экологической катастрофой. По сути дела, масштаб бедствия по Волге беспрецедентный. Вопрос, который задают посетители всех соцсетей: что случилось?

Есть официальная версия о том, что из-за жары и раннего цветения волжской воды рыбам не хватает кислорода. Им не хватает его, судя по тому , что мертвую рыбу вы можете видеть и видите, уже весь последний месяц. Береговая линия Волги — ярко-зеленого цвета из-за водорослей.

По сообщению ТАСС, «результаты анализа проб на острую и хроническую токсичность, биохимическое потребление кислорода еще готовятся специалистами Приволжского УГМС». На данный момент, по сообщениям экологов, известно, что анализы показали, что пробы воды (около ЛАдьи и под Ульяновским спуском) острой токсичностью не обладают. А вот результаты анализа на хроническую токсичность на данный момент не готовы, пишет Обозрение.

Теги: Волга гибель рыбы

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