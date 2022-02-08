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Норвежская треска из-за понижения температуры воды мигрирует ближе к России

8 февраля 2022 09:11
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Норвежская треска из-за понижения температуры воды мигрирует ближе к России

 В результате основные зоны промысла трески в районе Лофотенских островов на севере Норвегии перестают приносить прежние объемы вылова, сообщила газета "Афтенпостен". По данным Института морских исследований, воды у побережья самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк и Кольского полуострова станут новыми главными ареалами для нерестящейся трески, которая окончательно покинет прежние зоны промысла меньше, чем через 50 лет.

Причиной этого специалисты называют похолодание вод на глубинах, где раньше нерестилась рыба. Теперь она перемещается поближе к теплому подводному течению Гольфстрим. До Второй мировой войны промысел трески у Лофотенских островов был главной статьей дохода норвежских рыбаков. При этом для Норвегии экспорт рыбы и рыбопродуктов – ключевой источник дохода наряду с доходами от нефтегазовой отрасли, передает Радио Маяк.

Фото pxhere.com

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