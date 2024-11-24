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Ночью и утром 25 ноября местами в Самарской области ожидается туман

24 ноября 2024 15:32
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 25 ноября местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

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