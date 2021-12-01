Ночью и днем 2 декабря на дорогах региона ожидается образование гололедицы

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 2 декабря на дорогах ожидается образование гололедицы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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