Я нашел ошибку
Главные новости:
Ей было 96 лет.
Умерла актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького
По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона.
Управленцы из Самарской области приступили к оценочным мероприятиям окружного финала конкурса «Лидеры России»
В домашних матчах турнира самарцы не проиграли ни одного матча (5 побед, 2 ничья, разница мячей 20-7).
"Крылья Советов" упустили победу над "Оренбургом" - 1:1
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 29 октября местами в губернии ожидается сильный дождь
Он завоевал три золотые медали в возрастной группе - мальчики до 9 лет.
7-летний самарский шашист Михаил Черноземов бьет рекорды на первенстве мира
Этот конкурс проводится в Волжском районе более 20 лет, и каждый год выявляет новые интересные коллективы и новых умелых наставников.
28 октября в регионе пройдет фестиваль-конкурс «Хрустальный  башмачок- 2023»
В гидрокостюмах спасатели обследовали автомобиль. В салоне находился водитель без признаков жизни.
6 спасателей работали на месте съезда легкового автомобиля в реку Большой Кинель
Вход свободный. 18+
«Симпозион»: СОУНБ приглашает на новый цикл лекций «Человек в контексте плюрализма ценностей»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью 29 октября местами в губернии ожидается сильный дождь

28 октября 2023 18:39
132
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 29 октября местами по Самарской области ожидается сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
28 октября 2023  09:55
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
313
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
27 октября 2023  19:35
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
714
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023  14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
454
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
27 октября 2023  14:02
В Самаре открывают рабочее движение по путепроводу «139 километр», проходящему по улице Земеца
761
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
27 октября 2023  12:55
Губернатор Дмитрий Азаров назначил министра труда Самарской области
378
Весь список