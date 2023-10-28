Ночью 29 октября местами в губернии ожидается сильный дождь

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 29 октября местами по Самарской области ожидается сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: freepik.com