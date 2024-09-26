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Ночью 27 сентября местами в регионе сохранятся заморозки -0, -4С

26 сентября 2024 17:34
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Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС о  бъявлен желтый уровень опасности. Ночью 27 сентября местами в Самарской области сохранятся заморозки -0, -4С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Теги: Погода Самара

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