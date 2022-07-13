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15 июля 2022 г.в 10.00 (сбор участников) стартует очередной этап экологической акции «Неси добро!». Участники экодесанта совершат сплав на самодельных плотах по реке Сок от села Соколинка Красноярского муниципального района.

Движение «Неси добро!» – сообщество неравнодушных людей, взрослых и детей, которые с 2009 года организуют экологические походы по территории Самарской области вдоль Волги и ее притоков. В походах принимают участие юнармейцы, дети из многодетных, приемных, социально неблагополучных семей, молодые люди из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Участники походов убирают прибрежные территории от мусора, помогают жителям сел, прихожанам сельских храмов в благоустройстве территории, собирают этнографический материал – образцы фольклорного творчества народов, проживающих в Среднем Поволжье.

В этом году акция стартовала 7 июля от площадки Музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Базовый лагерь участников экодесанта был установлен в селе Ширяево. Четыре дня были наполнены экскурсиями, интересными, познавательными лекциями, мастер-классами.

Теперь в течение трех дней участников экологического похода вновь ждут романтика палаточного лагеря, творческие вечера и новые добрые дела.

Мероприятие проходит при поддержке Общественной палаты Самарской области, Благотворительного фонда «Радость» (проект поддержан Фондом президентских грантов).

Сбор участников на пляже села Соколинка на правом берегу реки Сок на расстоянии примерно 15 километров по прямой на северо-восток от районного центра села Красный Яр, сообщают организаторы акции.