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Накануне 23 февраля стартовала акция «Дерево лучше носков»

20 февраля 2021 09:42
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Накануне 23 февраля стартовала акция Дерево лучше носков»

В преддверии Дня защитника Отечества проект «Посади Лес» Движения ЭКА запускает традиционную акцию «Деревья лучше носков» и предлагает дарить виновникам торжества сертификаты, подтверждающие, что в их честь волонтеры высадят деревья на пострадавших лесных территориях. 

Чтобы принять участие в акции, на сайте PosadiLes.ru необходимо внести пожертвование на посадку выбранного количества саженцев и оформить подарочный сертификат. Повысить приживаемость молодых деревьев позволит дополнительная поддержка агроуходов. В подарочный сертификат можно добавить именное поздравление  и преподнести его в качестве открытки.

«Вместо типичных подарков на 23 февраля: носков, дезодорантов и гелей для душа - мы предлагаем сделать выбор в пользу не просто оригинального и экологичного, но и символичного знака внимания. Михаил Михайлович Пришвин сказал: «Охранять природу - значит охранять Родину». Благодаря сертификату на посадку деревьев каждый мужчина почувствует себя настоящим защитником Отечества и его природного достояния», - комментирует акцию координатор проекта «Посади лес» Руниза Сибгатуллина.

Этой весной волонтеры Движения ЭКА высадят молодые деревья на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий, а лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за саженцами. Все обладатели подарочных сертификатов получат фотографию и GPS-координаты именных деревьев по итогам прошедших посадок.

«Посади Лес» - краудфандинговая платформа Движения ЭКА для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За пять лет силами проекта и волонтеров было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. В 2020 году проект запустил мобильную игру «Посади лес» («Plant the forest») в стиле «три в ряд», с помощью которой можно вносить пожертвования на посадку реальных деревьев.

 

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