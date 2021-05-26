Я нашел ошибку
Главные новости:
Председатель Правительства СО провёл на OЭЗ совещание, где обсудили ряд рабочих вопросов.
Строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» на месте оценил Виктор Кудряшов
На данный момент удалось обнаружить только 22 выживших человека.
В Нигерии перевернулось судно, на борту которого находились 160 пассажиров
Начало вакцинации "Спутником V" в Словакии должно состояться не позже 7 июня.
Правительство Словакии одобрило использование в стране российской вакцины "Спутник V"
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 
В Самаре проводят проверку из-за обнаружения тела мужчины после пожара на улице Марии Авейде
Возбуждено уголовное дело.
Женщина, которую искусали бездомные собаки в Южном городе, скончалась в больнице
С «Марусей» многие сервисы VK становятся доступнее и удобнее.
«ВКонтакте» стала первой соцсетью с голосовым помощником "Маруся"  
В парках, скверах, а самое главное – на самарской набережной будет распылен состав, призванный истребить самых назойливых кровососущих.
Набережную и парки Самары обрабатывают от комаров
Люди сами должны осознать необходимость этих прививок.
Владимир Путин: "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя"   
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.07
EUR 89.94
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Набережную и парки Самары обрабатывают от комаров

26 мая 2021 19:53
124
В парках, скверах, а самое главное – на самарской набережной будет распылен состав, призванный истребить самых назойливых кровососущих.

На территории в более чем 200 гектаров, в парках, скверах, а самое главное – на самарской набережной будет распылен состав, призванный истребить самых назойливых кровососущих.

«В конце мая каждый год начинается массовый выплод комаров и других кровососущих насекомых. Они не только создают дискомфорт горожанам, которые посещают места массового отдыха, но и могут являться переносчиками опасных заболеваний, например, малярии и лихорадки Западного Нила. Эта обязательная мера направлена на обеспечение комфорта и безопасности жителей», - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

В настоящее время стартовали работы на городской набережной и в парках. Дезинсекция в скверах запланирована на первые числа июня.

«Обработка от насекомых проводится исключительно в ночное время методом распыления. Состав безопасен для людей и домашних животных. Его наносят на газоны, кустарники и деревья, а именно, на нижнюю крону», - пояснил главный инженер МП г.о. Самара «Самарская набережная» Александр Андрианов.

На одной из главных достопримечательностей города планируют провести дезинсекцию троекратно с периодичностью раз в месяц: сегодня, затем в двадцатых числах июня и июля. Распыление состава в городских парках планируют провести до конца этой недели.

 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: обработка от комаров парки, скверы. набережная

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
192
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
596
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021  13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Транспорт
435
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
26 мая 2021  11:51
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
Экономика
252
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
26 мая 2021  11:47
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
Образование
301
Весь список