Набережную и парки Самары обрабатывают от комаров

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На территории в более чем 200 гектаров, в парках, скверах, а самое главное – на самарской набережной будет распылен состав, призванный истребить самых назойливых кровососущих.

«В конце мая каждый год начинается массовый выплод комаров и других кровососущих насекомых. Они не только создают дискомфорт горожанам, которые посещают места массового отдыха, но и могут являться переносчиками опасных заболеваний, например, малярии и лихорадки Западного Нила. Эта обязательная мера направлена на обеспечение комфорта и безопасности жителей», - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев.

В настоящее время стартовали работы на городской набережной и в парках. Дезинсекция в скверах запланирована на первые числа июня.

«Обработка от насекомых проводится исключительно в ночное время методом распыления. Состав безопасен для людей и домашних животных. Его наносят на газоны, кустарники и деревья, а именно, на нижнюю крону», - пояснил главный инженер МП г.о. Самара «Самарская набережная» Александр Андрианов.

На одной из главных достопримечательностей города планируют провести дезинсекцию троекратно с периодичностью раз в месяц: сегодня, затем в двадцатых числах июня и июля. Распыление состава в городских парках планируют провести до конца этой недели.

Фото: администрация Самары