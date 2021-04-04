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На Волге возле Самары тронулся лёд

4 апреля 2021 13:49
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На Волге возле Самары тронулся лёд

 Течение реки открылось посередине напротив областного центра. Ранее синоптики прогнозировали начало половодья на первую декаду апреля. 
 
Специалисты предупреждают, что в этом году уровень воды в реках в период половодья может быть выше, чем в прошлом. Это связано с большим количеством осадков. 
В связи с этим в регионе сформирована специальная рабочая группа по контролю за паводком. Она будет следить за ситуацией и случае ЧП или его угрозы оперативно реагировать, сообщает СОВА. 

Фото: Дильдина Светлана

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