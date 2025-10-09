Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди российских военнослужащих никто не пострадал.
Украинские военные при отступлении взорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса
Ее классификация соответствуют предпоследнему классу мощности.
На солнце зафиксирована мощная вспышка
Какие привычки помогут сохранить остроту зрения.
Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 29 многоквартирных жилых домов (3000 человек, из них 548 детей).
Введен режим "ЧС" в селе Подстепки в связи с нарушением водоснабжения
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На солнце зафиксирована мощная вспышка

9 октября 2025 21:35
165
Ее классификация соответствуют предпоследнему классу мощности.

 На солнце зафиксирована мощная вспышка, пишут "Известия". Ее классификация соответствуют предпоследнему классу мощности (M2). Об этом сообщили в ФГБУ «ИПГ».

Как передает ТАСС, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. 

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Хорошая новость для жителей Красной Глинки: скоро группа компаний «Акрон Холдинг» открывает «Экопункт» в вашем районе.
08 октября 2025, 20:59
Самарцы сдали в новый «Экопункт» 250 кг шин за неделю
Хорошая новость для жителей Красной Глинки: скоро группа компаний «Акрон Холдинг» открывает «Экопункт» в вашем районе. Экология
2517
Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
08 октября 2025, 20:35
С 19 часов 8 октября до 12 часов 9 октября в Самаре, Сызрани, Отрадном и Чапаевске ожидаются НМУ
Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Экология
362
Будьте внимательны и осторожны!
07 октября 2025, 14:41
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны! Экология
508

В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
432
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
702
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
572
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
766
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
802
Весь список