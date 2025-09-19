147

18 сентября Самара присоединилась к всемирной экологической акции «Мы чистим мир», а также всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия» и всероссийской акции «Лес Победы».

На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора с части прибрежных территорий и лесов площадью порядка 5 гектаров, а также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.

Экологические мероприятия под эгидой всемирной акции в Самаре уже шестой год организуются движением #ЭкоРавновесие, инициированным медиагруппой «Комсомольская правда – Самара».

Вывоз собранного мусора на полигон для утилизации уже начался силами профильного городского департамента.

