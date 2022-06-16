На острове Проран установили дополнительные контейнеры и вывезли 50 мешков с мусором

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В жару здесь так много отдыхающих, что буквально «яблоку негде упасть». С началом лета начали поступать тревожные сигналы - любимое место отдыха самарцев превращается в свалку, а домашние животные используют мусор, как кормовую базу.



Десант коммунальных служб высадился на острове перед длинными выходными. С Прорана вывезли пятьдесят мешков с отходами, установили дополнительные контейнеры и обещали впредь производить уборку мусора минимум дважды в неделю. Отдыхающих просят доносить отходы до бункеров-накопителей, а не бросать где попало на радость местным буренкам.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии Самары, работы по уборке мусора будут продолжаться до 30 сентября.

Самарцы также обнаружили переполненные урны на набережной у Речного вокзала.

«Город-курорт с переполненными урнами, мусор видят сотни туристов, прошу навести порядок!», - написала в соцсетях жительница Самарского района областной столицы Алена.

Сигнал зафиксировали специалисты ЦУР и передали в мэрию. Силами служб благоустройства здесь навели порядок. Туристы и местные жители теперь будут любоваться только красивыми видами.

Отметим, что с начала лета органы власти Самарской области взяли в работу 4218 сообщений от граждан в соцсетях. По сравнению с аналогичным периодом мая, Центр управления регионом зафиксировал снижение количества жалоб в системе «Инцидент Менеджмент» на 30%.

