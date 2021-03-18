Москва утонула в пыльном облаке

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Москву накрыло огромное облако пыли, все станции контроля воздуха Мосэкомониторинга зафиксировали повышение концентрации мелких частиц в столице. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, источником переноса пыли могли послужить песчаные бури, которые наблюдались на территории Китая и на Аравийском полуострове, а также на юге России и в Казахстане.

Отмечается, что концентрация подобных твердых частиц не превышает гигиеническую норму.

Ранее, 17 марта, повышенная концентрация взвешенных частиц РМ 10 была зафиксирована Мосэнергомониторингом по всей столице России. Специалисты компании взяли пробы для изучения состава пыли, при этом они уверяют, что подобные случаи не уникальны, пишут "Известия".

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