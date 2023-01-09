Морозы в Самарской области побили температурные рекорды 70-х годов

160

В воскресенье, 8 января, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщили в Приволжском УГМС. Побиты температурные рекорды 8 января 1974, 1979 и 2010 годов.

Как сообщили синоптики, экстремально-низкая температура воздуха была зафиксирована 8 января на двух областных метеостанциях — в Аглосе и Тольятти.

В Аглосе побит рекорд 2010 года с отклонением в 0,2 градуса (-28.6°С против -28.4°С 13 лет назад), в Тольятти — рекорд 1974 и 1979 годов с отклонением в 0,9 градуса (-28.5°С в 2023 г. против — 27.6°С в 1974 и 1979 гг.), пишет Волга Ньюс.