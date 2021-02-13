Минстрой разработал правила строительства приютов для животных

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Согласно им, в таких объектах не может находиться более 300 животных, в случае если их число превышено, земельные участки, на которых расположены павильоны с вольерами для содержания собак, должны иметь между собой зооветеринарный разрыв — 60 м. Также обязательно наличие лечебной зоны, при строительстве должны учитываться требования по планировке вольеров и многое другое.

Документ также вводит классификацию приютов по принадлежности (государственные, муниципальные и частные), по типу содержания (отдельно для собак или кошек и смешанного типа), по строительным характеристикам зданий и сооружений (капитальные здания, временные, модульные здания, в том числе из сборно-разборных конструкций). Проект прошел процедуру публичного обсуждения с участием зоозащитников, волонтеров, представителей Минсельхоза, Минприроды и других заинтересованных ведомств и объединений. В январе московский департамент ЖКХ сообщил, что в столице из городских приютов в 2020 году забрали больше 3 тыс. животных. В столице действует 13 муниципальных приютов для животных, в них содержат порядка 17 тыс. кошек и собак, передает Радио Маяк.

Фото: Дильдина Светлана