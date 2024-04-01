Минприроды разработало законопроект о лечении диких животных

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Отсутствие закрепленного в законах статуса реабилитационных центров для диких животных приводит к серьезным ограничениям для больничных приютов, которые берут на лечение редких зверей и птиц. Как рассказал «Парламентской газете» сенатор Олег Цепкин, в Минприроды уже разработан законопроект, который поможет лечебникам для диких животных получать поддержку от госструктур без завышения требований, и чтобы они перестали числиться в документах как цирки или зоопарки.



Отсутствие статуса у лечебниц для больных диких животных создает трудности в работе тех, кто хочет сохранить в России редкие виды фауны. Как пояснил глава одного из зоозащитных фондов Челябинской области Карен Даллакян, различные ведомства, прокуратура, Россельхознадзор пытаются приравнять работу некоммерческих зоозащитных организаций к культурно-зрелищной деятельности — по сути, речь идет о наделении таких центров статусом зоопарка или цирка. Эта бюрократическая задумка оборачивается на практике завышенными требованиями к содержанию животных — как утверждают зоозащитники, они порой в принципе невыполнимы. Например, могут потребовать обустроить современный и дорогостоящий вольер или создавать коллекции животных, что в больнице крайне трудно, если вообще возможно.

Кроме того, реабилитационные центры для диких животных, не имея статуса, лишаются возможности получать финансовую и организационную господдержку. И при этом те же госструктуры передают в такие центры травмированных животных и птиц, изъятых из дикой среды. «Мы содержим полностью государственных животных и птиц за свой счет, а это — только пожертвования. Более того, у нас нет ни грантовой помощи, направленной именно на работу с животными, ни регулярных субсидий», — отметил Даллакян.

Еще одна проблема, вызванная отсутствием статуса. Будучи, по сути, волонтерскими общественными организациями, приюты для диких животных лишены и научной поддержки, например, со стороны таких профильных и авторитетных организаций, как Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. В итоге судьба каждого сложного в лечении животного решается «через голову». Каждый раз необходимо решение за подписью непосредственно главы Росприроднадзора.



Законодательное определение статуса приютов облегчит их деятельность по спасению диких животных и птиц, поможет сохранить видовое разнообразие нашей страны, развивать общественную инициативу в природоохранной сфере — с такой позицией согласны в Совете Федерации. Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин, к которому обратились зоозащитники из его региона, напомнил, что еще в 2021 году президент поручил проверить, как исполняются решения о формировании в обществе ответственного отношения к животным. А в этом году в послании Федеральному Собранию Владимир Путин прямо предложил открыть по России целую сеть центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных.

«Еще до выступления нашего лидера мы обратились в Правительство, чтобы найти поддержку в решении вопроса об определении статуса таких центров. Выяснили: в Минприроды уже готовят такой законопроект. Мы уже ведем совместную работу с Минприроды по данной инициативе, в которой активное участие принимает Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — рассказал Цепкин.

Одна из задач законодателей, как считает сенатор, юридически вывести приюты из категории зоопарков и присвоить им статус социально ориентированных НКО, работающих в сфере охраны окружающей среды и защиты животных. При этом в законопроекте Минприроды предлагается установить термин «лицо, осуществляющее реабилитацию объектов животного мира». Им должны являться граждане или юрлица, которые уведомили госорганы по охране животных и среды их обитания о том, что изъяли из дикой природы птицу или зверя для их лечения и реабилитации и приступившее к такой работе в установленном государством порядке.

«Эта деятельность существенно отличается от деятельности цирков, зоопарков, других культурно-зрелищных учреждений. Таким образом, принятие законопроекта позволит государству оказывать необходимую поддержку лицам, осуществляющим реабилитацию животных. В том числе социально ориентированным НКО, в чьих уставах в качестве основного вида деятельности определены охрана окружающей среды и защита животных», — считает Олег Цепкин.

По данным из регионов, поступивших в ответ на запросы Минприроды, а также по сведениям из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сегодня в России действуют более 70 центров реабилитации для диких животных. Одновременно, как сообщили в Минприроды, в стране функционирует более 630 приютов для животных, которые также могут заниматься их лечением. Большинство из таких приютов — частные организации. И это не считая отдельных людей, которые лечат пострадавших птиц и зверей индивидуально.