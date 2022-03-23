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Команда «Самарские стрижеспасатели» подала заявку на участие в федеральном молодежном гранте со своим проектом «Небо на ладони» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Ребята из команды являются эко-волонтерами и занимаются спасением птиц. Только за 2021 год благодаря им было выпущено 722 стрижа. Эко-волонтеры готовы делиться своим опытом для продвижения и дальнейшего распространения проекта «Небо на ладони» в других регионах России.

Проект является ярким примером активной позиции неравнодушных жителей, в том числе молодежи, в вопросах сохранения окружающей среды и развития экологического волонтерского движения.

Вы тоже можете присоединиться к проекту и стать частью команды.

vk.com/strizhi_samara