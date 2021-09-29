Ко Дню учителя стартует акция "Лес вместо букета"

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5 октября состоится Международный день учителя. В преддверии этого праздника проект «Посади лес» Движения ЭКА запускает традиционную акцию «Лес вместо букета». Организаторы приглашают родителей и школьников поздравить своих учителей, подарив им сертификат на настоящие деревья, которые высадят волонтеры Движения на пострадавших от бедствий лесных территориях.

Чтобы посвятить учителю лес, достаточно сделать несколько простых шагов:

перейти на сайт Posadiles.ru;

выбрать необходимое количество деревьев;

выбрать дизайн сертификата;

добавить текст поздравления;

внести пожертвование;

вручить сертификат учителю 5 октября.

Волонтеры Движения высадят молодые леса в нескольких регионах России на природных территориях, пострадавших от пожаров, нашествия вредителей и других природных катаклизмов. После посадок учитель получит фото и GPS-координаты саженцев. При желании в сертификат можно добавить агроуходы за молодым лесом, которые повысят приживаемость деревьев. Агроуходы будут проводить лесники и опытные волонтеры.

«В День учителя преподавателям принято дарить многочисленные букеты из срезанных цветов. Однако эти цветы быстро завянут, а память о них вряд ли останется надолго. Мы приглашаем родителей и детей поздравить любимого учителя креативно! Вручите ему один букет от класса, а остальные собранные средства потратьте на новое, необычное впечатление, например, на лес, который посадят волонтеры в честь педагога. Это не только нестандартный, но и символический подарок: пока школьники будут взрослеть благодаря трудам учителя, молодые деревья будут расти и набираться сил, а к моменту выпуска класса станут самостоятельной и долговечной экосистемой», – говорит Елена Горохова, директор Движения ЭКА.

«Посади Лес» – краудфандинговая платформа Движения ЭКА для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За шесть лет силами проекта и волонтеров было высажено более 1,5 миллионов деревьев в 42 регионах России. В 2020 году проект запустил мобильную игру «Посади лес» («Plant the forest») в стиле «три в ряд», с помощью которой можно вносить пожертвования на посадку реальных деревьев.