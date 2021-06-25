Климатолог исключил повторение аномальной жары лета 2010 года в Москве

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Ситуация 2010 года, когда волна жары пришла из Поволжья в Европейскую часть России и долго там оставалась, вряд ли повторится сейчас.

Блокирующий антициклон не такой сильный, как 11 лет назад, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Он напомнил, что в 2010 году весной над Поволжьем долго стоял антициклон, и регион был очень сухим. Эта засуха внесла вклад в жару в июле, когда очередной блокирующий антициклон переносил раскаленный и сухой воздух Поволжья на Европейскую часть России.

Аномальная жара, аналогов которой не было, стояла в Москве в конце июля – первой половине августа 2010 года.

Этой весной в Поволжье тоже были засушливые условия, но не такие сильные, как тогда, отметил климатолог.