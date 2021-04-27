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Климатические изменения смещают земную ось

27 апреля 2021 09:47
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Климатические изменения смещают земную ось

Как выяснили китайские ученые, климатические изменения ведут к перераспределению массы Земли и как результат — к смещению земной оси, что может иметь далекоидущие последствия.

как выяснили исследователи из Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук, заметное смещение оси по сравнению с началом 1990-х годов впервые произошло в результате рукотворных климатических изменений, а точнее — массового таяния материковых ледников.

Ученые обнаружили, что направление сдвига полюсов в 1995 году сменилось с южного на восточное, а скорость самого смещения оси в период между 1995 и 2020 годами увеличилась в 17 раз по сравнению с промежутком между 1981 и 1995 годом.

В общей же сложности с 1980 года полюса сместились на 4 метра.

Свои выводы ученые подкрепляют данными, полученными миссией НАСА GRACE по изучению гравитационного поля Земли и его изменений, связанных в том числе с процессами изменения климата.

«Чем быстрее таяли ледники в связи с глобальным потеплением, тем с большей вероятностью это влияло на смещение полюсов, — объясняет руководительница исследований Шаньшань Дэн в работе, опубликованной в издании Geophysical Research Letters. — Другими возможными причинами могут быть изменения объемов запасов воды в районах, где нет ледников, в результате климатических изменений и чрезмерного потребления грунтовых вод для полива и иной человеческой деятельности».

Действительно, подземные воды, которые выкачиваются для орошения полей и иных нужд, рано или поздно попадают в мировой океан, перераспределяя вес по поверхности Земли. За последние 50 лет согласно подсчетам, человечество выкачало из подземных источников 18 триллионов тонн воды, ничем не возместив эту потерю в массе.

Угол смещения оси пока что столь мал, что это никак не сказывается на нашей повседневной жизни, разве что продолжительность дня изменится на какие-то миллисекунды, однако ускоряющееся таяние континентальных ледников вкупе с варварским использованием подземных вод повлияет на дальнейшее смещение масс, и к чему это может привести, никто пока не может с уверенностью сказать, передает BBC News Русская служба.

Фото6 pixabay.com

Теги: земная ось климат полюс

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