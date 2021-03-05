К 8 марта стартует акция "Лучшая мимоза - это лес"

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Накануне Международного женского дня стартует ежегодная акция «Лучшая мимоза - это лес» от проекта «Посади Лес» Движения ЭКА. Организаторы акции предлагают на 8 марта подарить девушкам и женщинам сертификаты, подтверждающие, что в их честь волонтеры высадят деревья на пострадавших лесных территориях.

Чтобы преподнести виновницам торжества лесной «букет», на сайте posadiles.ru необходимо внести пожертвование на посадку выбранного количества деревьев и оформить подарочный сертификат. Повысить приживаемость деревьев позволит дополнительная поддержка агроуходов за саженцами.

Дизайн сертификата разработан специально к 8 марта. Дарителям остается только добавить именное поздравление в шаблон и преподнести сертификат в качестве открытки в распечатанном или электронном виде.

«Букеты - это традиционный подарок россиянкам в Международный женский день. Однако живые цветы быстро вянут, а некоторым такой знак внимания и вовсе противопоказан: согласно исследованию ВЦИОМ около четверти жителей страны постоянно или время от времени сталкивались с аллергией на растения или пыльцу, - отмечает координатор проекта «Посади лес» Руниза Сибгатуллина. - Поэтому мы предлагаем дарить в честь 8 марта оригинальный и безопасный лесной «букет», который проживет долгие годы».

Этой весной волонтеры высадят молодые деревья на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий, а лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за саженцами. По итогам посадок все обладатели подарочных сертификатов получат фотографию и GPS-координаты деревьев.

«Посади Лес» - краудфандинговая платформа Движения ЭКА для сбора средств на восстановление лесов, действующая с 2015 года. За пять лет силами проекта и волонтеров было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. В 2020 году проект запустил мобильную игру «Посади лес» («Plant the forest») в стиле «три в ряд», с помощью которой можно вносить пожертвования на посадку реальных деревьев.