Из-за холодов в Самарской области лось пришел к людям

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В Самарской области в селе Бахилова поляна к людям пришел лось. О необычном госте местные жители рассказали в социальных сетях.

На фотографии животное запечатлено рядом с автобусной остановкой. Вероятно дикий зверь, является обитателем Жигулевского заповедника, где и находится село. По словам жителей Бихиловой поляны, лось совсем молодой.

Есть версия, что к людям он пришел за едой. Из-за аномальных морозов, которые накрыли Самарскую область, животному сложно искать себе пропитание в лесу.

Зимой, особенно, когда сильный мороз, многим зверям и птицам приходится нелегко. Поэтому не лишним будет хотя бы повесить у дома кормушку и накормить воробьев, синичек и других пернатых, пишет ГТРК Самара.

Фото: ВК/Чёрное Белое ТОЛЬЯТТИ