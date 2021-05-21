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Идеи раздельного сбора отходов при проведении традиционных генуборок поддержали жители 72 субъектов РФ

21 мая 2021 09:45
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Идеи раздельного сбора отходов при проведении традиционных генуборок поддержали жители 72 субъектов РФ

Более 15 000 россиян стали участниками всероссийской акции «ГЕН уборки», призванной донести важность раздельного сбора отходов при проведении традиционных субботников. Акция проходила в рамках сразу двух национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда». Организаторами выступили АНО «Национальные приоритеты» при поддержке волонтеров Всероссийского общества охраны природы. 

В десятку самых активных субъектов страны по итогам вошли Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Челябинская, Иркутская, Хабаровская, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Московская области, а также Республика Крым и Севастополь. 

«Мы видим растущий интерес к теме раздельного сбора, в том числе через призму осознанного потребления. И драйверами здесь становится именно молодежь, на которую мы делаем ставку, осуществляя коммуникационное сопровождение нацпроекта «Экология». Поэтому наряду с традиционными мероприятиями по уборке территорий, был запущен челлендж в соцсетях, который также поддержали знаменитости», - отметили в АНО «Нацприоритеты».

Присоединиться к челленджу #генуборки в соцсетях своих подписчиков призвали певица Сати Казанова, актер и музыкант Станислав Ярушин, певец Анатолий Цой, тревел-блогеры Наталья и Мурад Османн, а также актриса Анна Хилькевич. Самые активные участники челленджа награждены экопризами.  

Всего вместе с участниками челленджа в онлайн-акцию поддержали более 200 000 пользователей соцсетей, которые делились своим опытом проведения генуборок и отмечали важность сортировки отходов. 

«Мы все ответственны за порядок, чистоту, комфорт и красоту не только в своём доме, но и в общественных пространствах, и на природе. Главное правило – не мусорить. Но пока эта культура, к сожалению, привита далеко не всем. Поэтому волонтёрские уборки так актуальны сегодня. Одна из важнейших миссий акции «ГЕН уборки» – это показать пример ответственного отношения к экологии. Особенно это важно для детей и молодёжи, ведь это формирует у них столь важную привычку, активирует самый важный «экологический ген», – отметила Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

Присоединиться к акции мог любой желающий, отметив на сайте акции свою локацию «ГЕН уборки» и выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Получить сертификат участника акции можно будет до конца мая. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте. 

Организаторы призывают жителей не ограничиваться сроками акции, а проводить осознанные генуборки на постоянной основе, изучив правила раздельного сбора, которые по-прежнему доступны на сайте генуборки.национальныепроекты.рф.

Теги: отходы раздельный сбор сортировка мусора

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