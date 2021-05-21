Идеи раздельного сбора отходов при проведении традиционных генуборок поддержали жители 72 субъектов РФ

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Более 15 000 россиян стали участниками всероссийской акции «ГЕН уборки», призванной донести важность раздельного сбора отходов при проведении традиционных субботников. Акция проходила в рамках сразу двух национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда». Организаторами выступили АНО «Национальные приоритеты» при поддержке волонтеров Всероссийского общества охраны природы.

В десятку самых активных субъектов страны по итогам вошли Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Челябинская, Иркутская, Хабаровская, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Московская области, а также Республика Крым и Севастополь.

«Мы видим растущий интерес к теме раздельного сбора, в том числе через призму осознанного потребления. И драйверами здесь становится именно молодежь, на которую мы делаем ставку, осуществляя коммуникационное сопровождение нацпроекта «Экология». Поэтому наряду с традиционными мероприятиями по уборке территорий, был запущен челлендж в соцсетях, который также поддержали знаменитости», - отметили в АНО «Нацприоритеты».

Присоединиться к челленджу #генуборки в соцсетях своих подписчиков призвали певица Сати Казанова, актер и музыкант Станислав Ярушин, певец Анатолий Цой, тревел-блогеры Наталья и Мурад Османн, а также актриса Анна Хилькевич. Самые активные участники челленджа награждены экопризами.

Всего вместе с участниками челленджа в онлайн-акцию поддержали более 200 000 пользователей соцсетей, которые делились своим опытом проведения генуборок и отмечали важность сортировки отходов.

«Мы все ответственны за порядок, чистоту, комфорт и красоту не только в своём доме, но и в общественных пространствах, и на природе. Главное правило – не мусорить. Но пока эта культура, к сожалению, привита далеко не всем. Поэтому волонтёрские уборки так актуальны сегодня. Одна из важнейших миссий акции «ГЕН уборки» – это показать пример ответственного отношения к экологии. Особенно это важно для детей и молодёжи, ведь это формирует у них столь важную привычку, активирует самый важный «экологический ген», – отметила Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

Присоединиться к акции мог любой желающий, отметив на сайте акции свою локацию «ГЕН уборки» и выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология. Получить сертификат участника акции можно будет до конца мая. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте.

Организаторы призывают жителей не ограничиваться сроками акции, а проводить осознанные генуборки на постоянной основе, изучив правила раздельного сбора, которые по-прежнему доступны на сайте генуборки.национальныепроекты.рф.