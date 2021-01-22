Хранители птиц: самарцев приглашают на конкурс экокормушек

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На платформе Ecowiki.ru стартовала всероссийская акция «Хранители птиц», цель которой - привлечь россиян к заботе о пернатых зимой. Ее участников приглашают провести мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц из вторсырья и побороться за призы.

Голод - основная причина гибели птиц зимой, поскольку большинство традиционных способов их пропитания становятся недоступны. Каждому под силу внести вклад в сохранение популяции городских птиц, установив кормушки и регулярно пополняя их подходящим кормом. Но чтобы помочь большему количеству пернатых, можно привлечь внимание жителей своего города к проблеме и научить их правильно заботиться о птицах.

Для этого все желающие могут присоединиться к акции «Хранители птиц» и провести мастер-класс по изготовлению кормушек из вторсырья, используя готовую инструкцию. В рамках акции пройдет конкурс на лучший мастер-класс. 5 марта жюри платформы Ecowiki.ru выберет трех победителей, которые получат в подарок домик для птиц «Синичник».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

присоединиться к акции «Хранители птиц» на Ecowiki.ru и ознакомиться с инструкцией ecowiki.ru/winterbirds-for-activists; до 28 февраля провести мастер-класс по изготовлению кормушки из вторсырья; выложить пост в социальных сетях с рассказом о проведенном мероприятии, фотографиями и хештегами #эковики #хранителиптиц2021; сдать отчет в личном кабинете акции на сайте Ecowiki.ru.

«Проведение мастер-классов по изготовлению кормушек для птиц - это не только творческий процесс, способный объединить соседей, друзей и семьи, но и полезное для природы дело. Зимой городские птицы наиболее уязвимы из-за погодных условий, а регулярно пополняемые кормушки - отличная возможность обеспечить их подкормкой, которая поможет благополучно перезимовать», - говорит координатор акции «Хранители птиц» Алина Соколова.

«Зачастую пернатые переживают зиму только благодаря подкармливающим их людям. Но к сожалению, неправильная помощь человека, как и ее отсутствие, приводят к гибели птиц. Наша задача - привлечь внимание жителей к этой проблеме, научить их правильно заботиться о пернатых и вносить вклад в сохранение городских популяций птиц», - отмечает координатор Ecowiki.ru Анна Кудашева.

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Фото: Дильдина Светлана