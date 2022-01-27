Гидрометцентр спрогнозировал погоду в начале февраля

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Начало третьего месяца зимы почти на всей территории страны отметится потеплением. Температура будет выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 27 января.

«Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд уточнил, что прогноз распространяется на первые числа февраля, так как среднемесячный анализ температур последнего зимнего месяца будет традиционно представлен Гидрометцентром 31 января.

В начале недели Вильфанд рассказал, что температура воздуха в центре Европейской России с 24 по 30 января будет соответствовать средним климатическим нормам. Нормальным ожидается и атмосферное давление.

Его коллега — главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в последнюю неделю января в Центральной России ожидаются вызванные циклоном с северо-запада снегопады. Неблагоприятные погодные условия фиксируются в основном на юге и в низовьях Волги. Также над Баренцевом морем «кружит циклон», потому погода будет меняться на западе и северо-западе, пишут "Известия".