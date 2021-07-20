Гидрометцентр предупредил о температурных скачках в августе

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В августе средняя температура на Европейской части России будет выше нормы, рассказал телеканалу "Звезда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, август будет "разноплановым": высокие температуры будут сменяться более низкими, однако периоды потепления окажутся более выраженными.

Изнуряющего июльского зноя в августе можно не ждать, добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что за это лето пока отмечается 15 супержарких дней, тогда как в 2010 году их было в три раза больше, сообщает РИА Новости.