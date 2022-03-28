ГИБДД СО предупреждает об осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями  

171

29 марта 2022 года на территории региона прогнозируют сильный снег, метель, усиление ветра. Объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным синоптиков в Самарской области ночью и днем 29 марта ожидается порывистый ветер, местами сильный снег, метель, видимость 500-1000 метров, снежные заносы.

В связи со сложными погодными условиями, региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Автомобилистам следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге, поэтому крайне важно быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу.

Пешеходам рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Будьте бдительны, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области