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«Чистые берега: от слов к делу – 2022» Это ежегодная экологическая акция, которая прошла в минувшие выходные в селе Хрящевка. Ее организатором выступила общественная организация Социально-экологический союз Тольятти при поддержке местного химпредприятия, а также администрации села. В ней приняли участие более 40 волонтеров, которые убрали мусор в районе замка Гарибальди и привели в порядок берег Волги



- Ежегодно администрация села открывает туристический сезон, и замок Гарибальди – это тот объект, куда тянутся тысячи тольяттинцев и жителей других городов. В Хрящевке есть контейнеры, но почему-то туристы не довозят до них свой мусор, а превращают прибрежные кусты в свалку. Администрация села регулярно занимается уборкой территорий, однако объемы оставляемых отдыхающими отходов пугают своими масштабами. Волонтерам в прямом смысле пришлось лопатами выгребать залежи этих «сокровищ», - прокомментировали в Социально-экологическом союзе Тольятти



Акции «Чистые берега: от слов к делу» тольяттинские активисты организуют пять лет подряд, начиная с 2017-го, с целью очистки от мусора водоохранных зон, чтобы предотвратить попадание мусора в акваторию