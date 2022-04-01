Энергетики «Самарских РС» - за защиту птиц

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1 апреля во всем мире отмечается международный день птиц. Он призван обратить внимание на проблемы сохранения видового разнообразия и численности орнитофауны.

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» уделяют большое внимание обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды. Энергообъекты сетевого комплекса расположены в том числе и на территории национального парка Самарская Лука, в Жигулевском заповеднике и других зеленых зонах, где обитают популярные и редкие виды птиц.

Энергетики в плановом порядке реализуют целый комплекс мероприятий по защите пернатых от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ).

Так, на ВЛ 10, 35 и 110 кВ в 2022 году будет установлено порядка 1,5 тыс. птицезащитных устройств. Они имеют разную модификацию, не наносят птицам никакого вреда и полностью исключают механические повреждения пернатых элементами устройства.

Не менее важным направлением по обеспечению безопасности птиц является замена «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП) на действующих линиях 6 и 10 кВ, а также его использование при строительстве новых. В 2022 году будет заменено 60,5 км провода. Всего в «Самарских РС» смонтировано свыше 2,3 тыс. км СИП.

Выполнение такого рода работ позволяет энергетикам не только исключить гибель птиц от поражения электрическим током, но и повысить качество электроснабжения потребителей, снизив количество аварийных отключений ВЛ.