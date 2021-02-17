Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд

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Синоптики «Приволжского УГМС» зафиксировали очередной погодный рекорд. Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области были зафиксированы в ночь на среду, 17 февраля.

Побит десятилетний рекорд по морозам. Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт в Аглосе. В 2011 году здесь столбики термометров показывали -27,5°C. А в 2021 году в ночь на 17 февраля было гораздо холоднее: -29°C.

Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Сильные морозы до -33°C прогнозируются в ночь на 18 февраля. Жителям рекомендовано избегать обморожений и беречь себя, соощает ГТРК Самара.

«В предстоящие дни рабочей недели в нашем регионе сохранятся морозы. Наличие у земли полей повышенного атмосферного давления будут способствовать формированию погоды без осадков», - рассказали синоптики.

В дальнейшем станет менее морозно. Так, уже в пятницу, 19 февраля, температура воздуха ночью опустится до -22...-27 °C, а днем будет -13...-18 °C.

Фото Дильдина Светлана