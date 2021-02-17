Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования
Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования
Впервые в Самарской области пройдет ДЕМОДЕНЬ фестиваля идей и технологий RUKAMI
Впервые в Самарской области пройдет ДЕМОДЕНЬ фестиваля идей и технологий RUKAMI
Роскосмос расторг контракт с РКЦ «Прогресс на транспортировку трех ракет-носителей «Союз-2-1б»
Роскосмос расторг контракт с «РКЦ «Прогресс» на транспортировку трех ракет-носителей «Союз-2-1б»
«Ход исполнительного производства» на портале Госуслуг – самый скоростной и востребованный сервис
«Ход исполнительного производства» на портале Госуслуг – самый скоростной и востребованный сервис
Министр спорта МО выступил за перенос матча Кубка России Химки — Крылья Советов
Министр спорта МО выступил за перенос матча Кубка России «Химки» — «Крылья Советов»
Депутаты регионального парламента проследили весь путь снегоуборочной техники в Самаре
Депутаты регионального парламента проследили весь путь снегоуборочной техники в Самаре
ПСБ снижает ставки по ипотеке
ПСБ снижает ставки по ипотеке
В Самарской области выбрали пятерку финалистов конкурса «Учитель года-2021»
В Самарской области выбрали пятерку финалистов конкурса «Учитель года-2021»
Наверх
Самара  -22 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.29
-0.02
EUR 88.94
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самарской области пройдет ДЕМОДЕНЬ фестиваля идей и технологий RUKAMI
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
В СОУНБ открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд

17 февраля 2021 10:56
107
Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд

Синоптики «Приволжского УГМС» зафиксировали очередной погодный рекорд. Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области были зафиксированы в ночь на среду, 17 февраля.

Побит десятилетний рекорд по морозам. Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт в Аглосе. В 2011 году здесь столбики термометров показывали -27,5°C. А в 2021 году в ночь на 17 февраля было гораздо холоднее: -29°C.

Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Сильные морозы до -33°C прогнозируются в ночь на 18 февраля. Жителям рекомендовано избегать обморожений и беречь себя, соощает ГТРК Самара.

«В предстоящие дни рабочей недели в нашем регионе сохранятся морозы. Наличие у земли полей повышенного атмосферного давления будут способствовать формированию погоды без осадков», - рассказали синоптики.

В дальнейшем станет менее морозно. Так, уже в пятницу, 19 февраля, температура воздуха ночью опустится до -22...-27 °C, а днем будет -13...-18 °C.

Фото Дильдина Светлана

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
17 февраля 2021  12:22
Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования
Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования
На основе собранных более чем 31 тысячи предложений из 93 общественных пространств был сформирован ТОП-20 для рейтингового интернет-голосования.  Благоустройство региона
30
16 февраля 2021  15:15
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%.
Знаковое событие для СО – завершена надвижка пролётных строений моста через реку Сок
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%. Благоустройство региона
1105
15 февраля 2021  14:01
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
Причиной стала коммунальная авария на водопроводе. Благоустройство региона
1421
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
10978
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
4744
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
5458
Весь список
Всё в Дом
14 февраля 2021  09:44
Консультанты интернет магазина товаров для сна Ок Матрас предлагают вашему вниманию несколько практических советов о том, как правильно ухаживать за матрасом.
Несколько советов по уходу за матрасами от консультантов Ок Матрас
Консультанты интернет магазина товаров для сна Ок Матрас предлагают вашему вниманию несколько практических советов о том, как правильно ухаживать за матрасом. Всё в Дом
189
14 февраля 2021  09:42
Когда в тринадцатом столетии китайский фарфор вместе с шелком и специями, другими товарами стал попадать в Европу, он был высоко оценен Европейской знатью.
Европейский фарфор – особенности
Когда в тринадцатом столетии китайский фарфор вместе с шелком и специями, другими товарами стал попадать в Европу, он был высоко оценен Европейской знатью. Всё в Дом
204
12 февраля 2021  05:38
Для того чтобы получить качественный звук, музыку, речь, шумовые эффекты, используют акустические системы. Речь идет о звуковом оборудовании, которое способно преобразовывать энергию электрического тока в звук.
Акустические системы – интернет-магазин MusicMarket.by
Для того чтобы получить качественный звук, музыку, речь, шумовые эффекты, используют акустические системы. Речь идет о звуковом оборудовании, которое способно...Всё в Дом
313
Весь список
ЖКХ
17 февраля 2021  10:40
В Самаре из-за утечки на водоводе затопило Зубчаниновское шоссе
В Самаре из-за утечки на водоводе затопило Зубчаниновское шоссе
Осложняют проезд и клубы пара. ЖКХ
133
16 февраля 2021  13:50
Самарца осудили за кражу крышек канализационных люков в Кировском районе
Самарца осудили за кражу крышек канализационных люков в Кировском районе
Крышки он снимал средь бела дня, поймав момент, когда во дворах не было людей. ЖКХ
363
16 февраля 2021  11:09
Самарец лишился автомобиля за долги за тепло
Самарец лишился автомобиля за долги за тепло
Общая задолженность владельца автомобиля за отопление и горячую воду составляет более 23 тыс. рублей. ЖКХ
354
Весь список

Экология
17 февраля 2021  10:56
Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд
Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд
Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Экология
106
16 февраля 2021  13:59
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Минус 33 градуса: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
 Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений. Экология
426
15 февраля 2021  13:26
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
1285
Весь список
Видео
16 февраля 2021  12:45
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1784
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
1241
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
8485
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
52806
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
54579
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
54095
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования
17 февраля 2021  12:22 
Самарцы принимают участие в обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для голосования
На основе собранных более чем 31 тысячи предложений из 93 общественных пространств был сформирован ТОП-20 для рейтингового интернет-голосования.  Благоустройство региона
0
Министр культуры Самарской области Борис Илларионов ушел в отставку
17 февраля 2021  10:44 
Министр культуры Самарской области Борис Илларионов ушел в отставку
Он проработал на этом посту полтора года. Культура
159
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%.
16 февраля 2021  15:15 
Знаковое событие для СО – завершена надвижка пролётных строений моста через реку Сок
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%. Благоустройство региона
1104
Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
16 февраля 2021  13:17 
Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Социум
1089
В Самаре отменят автобус №59а
16 февраля 2021  13:13 
В Самаре отменят автобус №59а
Такие меры приняты из-за плохого пассажиропотока. Транспорт
1274
Весь список
Акценты
Роскомнадзор СО: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
17 февраля 2021  10:08 
Роскомнадзор СО: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность. Закон
142
В Самарской области в 2021 году пройдут 18 избирательных кампаний
17 февраля 2021  09:22 
В Самарской области в 2021 году пройдут 18 избирательных кампаний
Прежде всего, жителям региона предстоит проголосовать за депутатов Государственной думы и Самарской Губернской Думы. Выборы в Самарской области
194
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
7636
Весь список
Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
1351
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
3329
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
9194
Весь список
Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
1522
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
5055
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
5075
Весь список