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Эксперты призвали россиян высказаться против уборки осенней листвы

25 октября 2022 09:42
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Эксперты призвали россиян высказаться против уборки осенней листвы

Эксперты Движения ЭКА призвали жителей России отправить мэрам своих городов официальное обращение против уборки осенней листвы. По мнению экологов, эта процедура разрушает экосистему верхнего почвенного слоя и ведет к гибели городских деревьев, кустарников, птиц и белок. Мнение ЭКА поддержали директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм и агроном по защите растений Евгения Хабарова.

«Дискуссия по поводу уборки листвы из парков и скверов между городскими службами и экоактивистами по-прежнему существует. Сбор в пластиковые мешки с последующим вывозом на мусорные полигоны мне видится абсолютно кощунственным. Возможно, следует решать проблему поэтапно. Начать с того, чтобы запретить сбор листвы в одноразовые мешки, а в дальнейшем организовывать места компостирования непосредственно на территориях крупных рекреационных зон. Это позволит уменьшить трудозатраты и затраты на логистику, расходные материалы. Тем более, что подобный опыт обращения с растительными остатками уже внедряется в Москве с помощью «Аптекарского огорода», – говорит Евгения Хабарова.

Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм дополняет: «Вывоз листвы приводит к тому, что не происходит возврат органических веществ в почву, как это должно быть в природных сообществах, в результате чего почвы стремительно деградируют. Кроме того, широкое использование полиэтиленовых пакетов в качестве емкости для сбора листвы критически неэкологично. В «Аптекарском огороде» мы не убираем листву нигде, кроме дорожек и газонов. Уже к июню от нее не остается следов за счет микрофлоры и микрофауны, которая живет в почве и питается опадом. Но даже убранные листья лучше не увозить далеко и не сжигать. Мы складываем их в специальные емкости на компостном дворике.

Такие компостные ящики для листвы можно организовать и в городских и школьных дворах. За зиму опад перегниет, а весной получится отличное удобрение для цветников. Школам и городским дворам понадобится помочь только с закупкой досок и сборкой ящика, а дети, энтузиасты и коммунальные службы сами смогут складывать в него листовой опад во время регулярных уборок и субботников. Такая инициатива уже реализована, например, в школе № 2107, которая находится рядом с «Аптекарским огородом».

Кроме того, мы рекомендуем сокращать количество газонов. Полностью от них отказываться никто не предлагает, ведь они стали частью исторического облика городов. Но там, где это возможно, можно было бы заменять их на луговые сообщества или разнотравья, состоящие из растений российской средней полосы».

Движение ЭКА призывает жителей российских регионов отправить мэрам своих городов официальное обращение против уборки листвы. Его образец и советы по отправке можно найти в статье эксперта на платформе Ecowiki.ru. 

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